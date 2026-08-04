Policía de Puerto Peñasco se deslinda de extorsión a turistas

El gobierno local aboga que los visitantes habían infligido la ley, con lo que se debieron aplicar las sanciones correspondientes.

En un comunicado oficial, la Policía Municipal de Puerto Peñasco se deslindó de una supuesta extorsión a turistas. El documento se generó como respuesta a un video que circula en redes sociales. Las autoridades afirmaron que las imágenes fueron editadas y muestran únicamente una parte del procedimiento, por lo que no reflejan lo ocurrido en su totalidad.

Según la versión oficial, el incidente comenzó cuando agentes detectaron un automóvil estacionado en un espacio reservado para personas con discapacidad. Después de informar al conductor sobre la infracción, los ocupantes se retiraron y posteriormente fueron interceptados.

El Ayuntamiento explicó que los involucrados fueron presentados ante el Juez Cívico, quien determinó que el conductor enfrentaba una falta administrativa por conducir bajo los efectos del alcohol. El Gobierno Municipal señaló que cuenta con el informe policial, la certificación médica y el comprobante del pago de la multa para respaldar el procedimiento realizado.