Actualizarán el Muro de los Desaparecidos en Puerto Peñasco

El sitio persiste como un homenaje para las víctimas de desaparición forzada en el municipio.

En marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, se actualizará el Muro de los Desaparecidos en Puerto Peñasco. La iniciativa es por parte del Colectivo Buscando a Jonás. El objetivo es renovar las fotografías del monumento ubicado en la Plaza La Madre, sobre el bulevar Benito Juárez.

La agrupación informó que cada año se realiza este proceso para conservar en buen estado las imágenes de las personas que forman parte de este memorial. El costo de la actualización será de 100 pesos, por lo que solicitaron a los interesados acercarse con anticipación para completar el trámite.

Asimismo, las familias que requieran la renovación de la calcomanía de sus seres queridos podrán comunicarse al colectivo para recibir información. El memorial fue creado en 2023 como un sitio de homenaje y recuerdo para quienes han sido víctimas de desaparición, con el propósito de mantener viva su memoria dentro de la comunidad de Puerto Peñasco.