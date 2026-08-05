Protegen nidos de tortugas marinas en Puerto Peñasco

Especialistas colaboran con el sector privado y público para coordinar acciones medioambientales.

Como parte de la campaña “Alerta Tortuga 2026”, las autoridades protegen los nidos de tortugas marinas en Puerto Peñasco. Hasta ahora se confirmó que un nido fue trasladado a un programa de incubación. Asimismo, en otros dos sitios detectaron indicios de anidación, aunque no fue posible verificar que las hembras depositaran huevos.

El Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos (CEDO) explicó que la temporada comenzó a mediados de julio con el rescate de 76 huevos para su protección en el centro especializado. Las condiciones de este año apuntan a una mayor actividad de anidación, ya que los primeros registros ocurrieron antes de lo esperado.

Para atender la llegada de estos ejemplares, el CEDO trabaja de manera conjunta con autoridades ambientales, desarrollos turísticos y el Comité de Playas Limpias. En los casos donde exista riesgo para los huevos, éstos serán trasladados a incubación asistida para incrementar las posibilidades de supervivencia de la especie en peligro.