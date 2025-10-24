Es Puerto Peñasco sede de la capacitacion sobre materiales peligrosos que ofrece Protección Civil estatal

La Coordinación Estatal de Protección Civil impartió la Capacitación en Atención a Emergencias Relacionadas con Materiales Peligrosos y Sistema de Comando de Incidentes, misma que se realiza con el objetivo de fortalecer las capacidades de respuesta ante situaciones de riesgo.

El curso inició el pasado lunes 20 y concluirá este viernes 24 de octubre, con la participación de más de 100 representantes de diversas instituciones de seguridad, emergencia y protección civil.

Armando Castañeda Sánchez, coordinador estatal de Protección Civil, destacó la importancia de esta actividad, que forma parte del Programa Frontera 2025, con una nutrida participación de coordinadores municipales de Protección Civil, así como de diversas instituciones.

El Programa Frontera 2025 es un modelo de cooperación binacional que impulsa acciones conjuntas entre México y Estados Unidos para mejorar la salud pública y el medio ambiente en la región fronteriza. Dicho programa da continuidad a Frontera 2020, fortaleciendo los esfuerzos en prevención y atención de emergencias ambientales.

En esta capacitación participan elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México, Protección Civil del Estado de Chihuahua, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal División Fronteriza, Bomberos y Protección Civil de Puerto Peñasco, así como representantes de Protección Civil de Átil y Sonoyta, además de Bomberos de Mexicali.Es