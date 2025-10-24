Entregan a Estados Unidos al “Rey del Fentanilo”

El ciudadano chino Zhi Dong Zhang, conocido por los alias “Brother Wang”, “Pancho”, “HeHe” y “El Rey del Fentanilo”, fue entregado este miércoles a las autoridades de Estados Unidos, tras una operación fue resultado de un trabajo conjunto del Gabinete de Seguridad de México, con apoyo del gobierno de Cuba y la participación de agencias internacionales, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Dong Zhang fue detenido originalmente el 30 de octubre de 2024 en la Ciudad de México, tras una investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que lo identificó como responsable del tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y vínculos con redes criminales en América, Europa y Asia.

Contaba con una Notificación Roja de Interpol, según confirmó García Harfuch en un mensaje publicado en la red social X.

Luego de su captura, un juez federal dictó prisión preventiva con cumplimiento domiciliario en una vivienda de Tlalpan, desde donde logró fugarse el 11 de julio de 2025 mediante un túnel.

La evasión llevó a las autoridades mexicanas a desplegar un operativo de búsqueda y emitir alertas internacionales.

En julio del mismo año, el fugitivo fue localizado y detenido en Cuba, junto con dos personas más.

El funcionario informó que, tras su captura, se iniciaron los procedimientos de entrega a las autoridades estadounidenses. La extradición se concretó tras la coordinación entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

García Harfuch agradeció al gobierno cubano por su colaboración en el operativo que culminó con la entrega de Zhi Dong Zhang, identificado como uno de los principales operadores internacionales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).