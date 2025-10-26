Se sumo Puerto Peñasco a la Limpieza Internacional de Costas 2025

En el marco de la Semana Nacional por la Conservación, se realizó con la 24 edición de la Limpieza Internacional de Costas en Puerto Peñasco, organizada por el Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos (CEDO), el Gobierno de Puerto Peñasco, el Comité Municipal de Playas Limpias y Clean Waves

Más de 700 voluntarios y 46 instituciones participaron en 21 puntos de limpieza, incluyendo dos limpiezas submarinas en Playa hermosa y Home Port, logrando recolectar más de 115 bolsas de residuos.

Participaron dependencias municipales como ZOFEMAT, Ecología y Desarrollo Sustentable, Inspección y Vigilancia, DIF, Turismo, Protección Civil y Bomberos, Sector Naval, la Unidad Auxiliar Turística y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio.

También se sumaron instituciones educativas como el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, COBACH, CETMAR, Colegio Crece, CIMA, Liceo Monte Albán-Montessori y Escuela secundaria Técnica 21; además de grupos organizados como Pentatlón, Scouts, Clean Waves, Eco Lucas y Coralillos, así como la Reserva de la Biosfera del Pinacate y Gran Desierto de Altar.

Empresas y desarrollos turísticos como Peñasco del Sol, Las Palomas, Las Palmas, Sonoran Star, Condominios Gaviotas, Islas del Mar, Esmeralda Beach Resort, Bella Sirena, Playa Bonita Hotel, Sonora Sea y Condominios Pinacate se sumaron al esfuerzo, junto a vecinos de La Cholla y Las Conchas.