Estados Unidos propone uso de canes para detectar presencia de gusano barrenador en Sonora

Sonora podría emplear el uso de perros para detectar la presencia del gusano barrenador, como sugerencia de inspectores sanitarios de Estados Unidos, así lo dio a conocer el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), Juan Ochoa Valenzuela.

El jueves 11 de diciembre, autoridades del país vecino visitaron la entidad para evaluar las condiciones de bioseguridad y verificar los protocolos, con el fin de avanzar hacia la reapertura de la frontera para la exportación de ganado en pie, situación que ha afectado al sector desde hace más de un año.

Esa visita fue prácticamente para una revisión en caso de usar perros. Lo único que yo interpreto, independientemente de que se implemente o no, es una señal de que vamos en el sentido de que se va a abrir pronto la frontera Juan Ochoa Valenzuela

Presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora

Si bien el uso de canes para detectar dicha plaga ya es una realidad en las fronteras del sur-sureste de México, como parte de las actividades del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), estos serían provenientes del país americano.

Los canes serían de Estados Unidos; de hecho, venían con los expertos que revisaron las instalaciones para ver si sería posible Juan Ochoa Valenzuela

Presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora

Indicó el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, por lo que se mantienen a la espera de una respuesta.

El ganado que actualmente se encuentra detenido es becerro de exportación, mismo que ha sido vendido al mercado local.

El ganado llega a un peso en el que es imposible seguir deteniéndolo y se vende al mercado nacional Juan Ochoa Valenzuela

Presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora

Señaló que, si bien los precios han sido buenos, se registra hasta un 40% menos de exportación, panorama que esperan se solucione con la reapertura de la venta al país vecino desde la entidad a inicios del 2026.