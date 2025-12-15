Presentan Ley General de Aguas y entregan 13 concesiones en Sonora; afirma Durazo que ‘no se le va a quitar’ agua a nadie

Un total de trece concesiones fueron entregadas de manera simbólica a propietarios de campos agrícolas del Estado de Sonora, durante un evento encabezado por el gobernador Alfonso Durazo y el director Federal de Conagua, Efraín Morales López.

Además, se presentó la Ley General de Aguas y las Reformas a la Ley de Aguas Nacionales, que fue aprobada el 5 de diciembre y que busca establecer un marco legal integral para la gestión, uso, distribución y protección del líquido.

“No se le va a quitar a nadie, absolutamente a nadie, pero me parece imprescindible cancelar todo tipo de privilegios en la disponibilidad y manejo del agua”, afirmó.

De igual manera, aseguró que Sonora es el primer estado que recibe la visita del director Federal de Conagua, para informar y hacer entrar en vigor dicha ley.

El funcionario federal tomó un momento de su intervención para aclarar una serie de rumores que se han compartido por medio de redes sociales sobre esta Ley: que no prohíbe heredar las concesiones de agua a sus familiares o que no se podrá vender ni rentar, entre otras.

“En los últimos meses ha habido una campaña de desinformación terrible que ha pretendido generar miedo y que ha mal informado a los productores”, dijo.

Por último, argumentó que todos los usuarios deben estar informados por los sitios oficiales, tales como el de Conagua y el Gobierno Federal, que contarán con una base de datos con el nombre del propietario y el uso que le da a su concesión para una mayor transparencia en el uso del agua.