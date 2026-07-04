Evitan incendio en el centro de Puerto Peñasco

Las autoridades no reportaron personas heridas ni tampoco dieron con los responsables de iniciar el fuego.

Servicios de emergencia evitaron un incendio en el centro de Puerto Peñasco. Esto ocurrió gracias a la intervención de la Policía Municipal, Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos, que retiraron basura quemada ilegalmente antes de que se propagara a varios locales comerciales de la colonia Centro.

De acuerdo con información oficial, el incidente ocurrió alrededor de las 10:10 a.m. del 2 de julio, cuando agentes realizaban recorridos de vigilancia sobre la calle León de la Barra. Al llegar al lugar, los elementos municipales detectaron una gran cantidad de humo negro detrás de un inmueble utilizado por una empresa de paquetería.

Al inspeccionar la zona, los oficiales confirmaron que un cúmulo de desechos se encontraba en llamas, por lo que las sofocaron en cuestión de minutos. De tal modo, las autoridades también informaron que no hubo personas lesionadas y que, hasta el momento, se desconocen a los responsables que originaron el incendio