Funcionarios en Sonora deberán renunciar si buscan un cargo, advierte Alfonso Durazo

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño dijo que, de acuerdo a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre el llamado que hace a las y los integrantes de su gabinete que tengan aspiraciones políticas a que se separen de sus cargos conforme a lo establecido en la ley electoral, lo cual deben hacer también en Sonora.

El mandatario estatal, señaló que en caso de que algún funcionario decida registrarse como aspirante a un cargo de elección popular, deberá presentar su renuncia o solicitar licencia en los tiempos correspondientes, tal como se plantea en el ámbito federal.

“Yo creo que esa decisión vale para el resto de los niveles de gobierno al considerar que se trata de una medida necesaria para garantizar equidad en los procesos electorales y evitar conflictos de interés desde el servicio público”, detalló.

Durazo Montaño precisó que en lo que respecta a su administración, no habrá excepciones, por lo que quienes manifiesten de manera formal sus aspiraciones deberán cumplir con este requisito legal antes de iniciar cualquier actividad proselitista.

En ese sentido, abordó también el tema de la creciente presencia de algunos funcionarios en redes sociales, lo cual ha generado cuestionamientos sobre posibles actos anticipados de campaña o promoción personalizada.

Sin embargo, aclaró que la mayor visibilidad de dichas actividades responde más al contexto político actual que a un cambio en la dinámica de trabajo.

Aseguró que desde el inicio de su gobierno los integrantes de su equipo han mantenido el mismo ritmo de responsabilidad y compromiso.

“Lo que estamos viendo es una actividad pública mayor solo que hoy, en virtud de los tiempos políticos, esas actividades tienen mayor visibilidad”, sostuvo el titular del Ejecutivo estatal.

Ante esa situación, reiteró que su administración se mantendrá respetuosa de los tiempos electorales y de la legalidad, al tiempo que insistió en que cualquier decisión de participación política deberá ir acompañada de la separación del cargo, como una práctica ética y conforme a derecho.