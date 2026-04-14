Gobierno de Sonora brinda apoyo integral a afectados por sueros vitaminados

La Oficina de Atención a Víctimas en Sonora dio a conocer que se mantiene un acompañamiento integral a las personas afectadas y a los familiares de quienes perdieron la vida tras la aplicación de sueros vitaminados en la entidad.

Al respecto, Lyzeth Salcedo Encinas titular de la oficina, explicó que como parte de sus funciones, busca impulsar la recuperación de los proyectos de vida de las víctimas, mediante atención directa y seguimiento puntual a cada uno de los casos registrados.

Detalló que en esta situación en particular, tanto los lesionados como los familiares de las personas fallecidas han recibido apoyo psicológico especializado, enfocado principalmente en el manejo de crisis y atención al trauma.

“Se ha estado brindando atención psicológica, sobre todo, y se han trabajado temas de trauma y de crisis, ante la importancia de atender las afectaciones emocionales derivadas de este hecho”, detalló.

En ese sentido, indicó que el acompañamiento no se limita únicamente a los pacientes que sobrevivieron, sino que también se extiende a sus familias, quienes enfrentan procesos de duelo y afectaciones psicológicas tras lo ocurrido.

Asimismo, puntualizó que la Comisión mantiene un seguimiento constante de los casos, con el objetivo de garantizar que las víctimas accedan a los apoyos necesarios en materia de salud, orientación legal y asistencia social.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) ha confirmado hasta el momento un total de ocho víctimas fatales relacionadas con este caso.

En tanto, el médico señalado por estos hechos continúa siendo buscado por las autoridades, acusado por presunta mala praxis en el ejercicio médico.