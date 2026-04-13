Detienen en hospital de Sonora a “Tito”, objetivo prioritario buscado en Baja California

Las autoridades de Sonora informaron la detención de Loreto “N”, un hombre apodado Tito y quien es identificado como objetivo prioritario para las autoridades de Baja California, a dicho hombre le fue cumplimentada la orden de aprehensión en su contra mientras estaba en un hospital.

El arresto de Loreto “N” fue informado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) el 12 de abril.

Dicho sujeto estaba en instalaciones hospitalarias de San Luis Río Colorado debido a que fue lesionado en un hecho violento. que resultó en que tuviera que ser atendido.

“El detenido es señalado como probable responsable del delito de secuestro agravado con resultado de muerte en perjuicio de tres víctimas”, es parte del reporte de las autoridades de Sonora.

A través de redes sociales, la Fiscalía de Sonora compartió una imagen en la que puede verse al sujeto de interés en la cama del hospital, mientras es custodiado por efectivos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Cuando los agentes de seguridad acudieron al hospital pudieron comprobar que el sujeto contaba con un mandamiento judicial en su contra, lo que derivó en la coordinación con autoridades de Baja California.

Es por lo anterior que Tito quedó bajo custodia de agentes policiales y militares, mientras es determinado su traslado en cuanto su estado de salud lo permita, según refiere el reporte oficial de la Fiscalía de Sonora, institución que reiteró su compromiso de colaborar con otras agencias.

Mientras que, en acciones más recientes, fue vinculado a proceso Francisco Manuel “N”, alias Menny y Omar “N”, ambos señalados como posibles responsables de delitos de alto impacto en Ímuris.

Menny es identificado como objetivo prioritario y quien trabajaba para El Ponchis, este último señalado como líder de Los Salazar.

Detenido objetivo prioritario en Sonora

Mientras que el 2 de febrero pasado fue informado el arresto de César Daniel “N”, un hombre conocido como El Peye y quien contaba con 10 órdenes de captura por delitos de alto impacto.

En dicha ocasión, las autoridades indicaron que el sujeto capturado sería un líder delictivo que estaría relacionado con el asesinato de un policía municipal en Hermosillo.

“El detenido es señalado como presunto integrante con funciones de liderazgo dentro de una célula delictiva generadora de violencia, relacionada con diversos hechos registrados en distintos municipios de la entidad”, es parte de lo compartido por la Fiscalía de Sonora en sus canales oficiales.

Las autoridades destacaron que el arresto de dicho sujeto fue realizado en Ciudad Obregón por elementos de la AMIC y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).