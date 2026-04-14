Otro golpe al bolsillo: suben peajes en Sonora hasta 5% en 2026

A partir de este 13 de abril de 2026, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) aplicó un ajuste en las tarifas de peaje en las casetas de todo el país, como parte del incremento anual posterior al periodo de Semana Santa.

El aumento en las tarifas para las casetas en Sonora, que en promedio oscila entre el 4% y 5% para vehículos ligeros, impacta directamente en el costo de movilidad para usuarios particulares, transporte de pasajeros y carga, con efectos potenciales en la logística y precios de bienes en la región.

En las principales plazas de cobro —Estación Don, Esperanza, Fundición y Hermosillo—, ubicadas en el corredor carretero que conecta el sur del estado con la capital y la frontera norte, los automóviles pasaron de pagar 109 a 114 pesos, mientras que las motocicletas aumentaron de 54 a 57 pesos.

En el caso del transporte público y de carga, los autobuses registraron un incremento de 177 a 194 pesos, mientras que los camiones (categorías C2, C3 y C4) se ajustaron a 191 pesos, con posibles variaciones dependiendo del número de ejes.

Por su parte, el Libramiento de Ciudad Obregón también reflejó incrementos en vehículos ligeros, al pasar de 100 a 107 pesos para automóviles, mientras que motocicletas, autobuses y camiones mantuvieron sus tarifas sin cambios.

En el Libramiento de Guaymas, las nuevas tarifas quedaron establecidas en 48 pesos para automóviles, 24 pesos para motocicletas, 106 pesos para autobuses y 157 pesos para camiones.

Desde una perspectiva económica, este ajuste representa un factor adicional en los costos de transporte, particularmente en rutas comerciales que atraviesan múltiples casetas, como el tramo Estación Don–Nogales, donde el gasto acumulado puede incrementarse de forma significativa.

Las autoridades recomiendan el uso del sistema de telepeaje IAVE para agilizar el cruce en casetas, en un contexto donde se prioriza el flujo vehicular y la eficiencia operativa.

Las tarifas completas para 2026, incluyendo todas las categorías y plazas de cobro, pueden consultarse en el portal oficial de CAPUFE.