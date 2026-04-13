Destaca Durazo reducción de deserción escolar en Sonora con programa de becas

El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que el programa de becas impulsado por su administración representa, para muchas familias, “la diferencia entre seguir estudiando o abandonar la escuela para trabajar y ayudar al gasto familiar”, al subrayar su impacto en la reducción de la deserción escolar.

De acuerdo con el mandatario, esta estrategia ha logrado disminuir en un 13 por ciento el abandono escolar en nivel básico y medio superior, consolidándose como una de las principales acciones en materia educativa en el estado.

A la fecha, se han otorgado más de 606 mil becas con una inversión cercana a los 3 mil 100 millones de pesos, lo que representa, según indicó, “20 veces más que todas las entregadas en el pasado”. En este contexto, reconoció el trabajo del equipo encargado del programa, entre ellos Abraham Sierra.

Durante un evento en San Pedro de la Cueva, donde se entregaron apoyos a 82 niñas y niños, el gobernador reiteró que cada beca significa un respaldo directo para la permanencia escolar y el desarrollo académico de los estudiantes.

Asimismo, reafirmó su compromiso con la educación como eje de transformación social, al señalar que este tipo de acciones permiten garantizar oportunidades reales para las nuevas generaciones en todos los rincones de Sonora.