Impulsan nueva planta de tratamiento para mejorar saneamiento en Puerto Peñasco

Con el objetivo de fortalecer el manejo de aguas residuales en Puerto Peñasco, se contempla la construcción de una segunda planta tratadora, con una inversión aproximada de 70 millones de pesos, informó el presidente municipal, Alejandro Verdugo Angulo.

El proyecto complementará la infraestructura existente, donde previamente se destinaron 50 millones de pesos para una planta ya concluida. Con esta ampliación, se prevé avanzar en el proceso de secado de la actual laguna de oxidación.

De acuerdo con el edil, esta iniciativa forma parte de un plan hídrico más amplio impulsado a nivel estatal y federal, por lo que se espera concretar la inversión en el corto plazo.

La nueva planta tendría una capacidad de tratamiento de 60 litros por segundo, lo que permitiría al municipio sanear alrededor de 100 litros por segundo de aguas residuales. A esta cifra se suman los 80 litros que actualmente son tratados mediante concesión por una empresa privada.

Con estas acciones, autoridades buscan atender una de las principales demandas de habitantes de la zona oriente del municipio, quienes han señalado los problemas derivados de la laguna de oxidación, con la intención de eliminarla una vez que se cuente con la capacidad suficiente para el tratamiento del agua.