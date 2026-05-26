Golpe al crimen en Sonora: aseguran más de medio millón de dosis de droga

Un total de 149 personas detenidas y más de 550 mil dosis de narcóticos fuera de circulación fue el saldo de los operativos coordinados por los tres niveles de gobierno en Sonora durante la semana del 18 al 24 de mayo, acciones que forman parte de la estrategia de pacificación impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Fuerza conjunta en territorio sonorense

El despliegue operativo de la Mesa Estatal de Seguridad permitió además el aseguramiento de 17 armas de fuego, 744 cartuchos útiles de diversos calibres y la recuperación de 18 vehículos vinculados a actividades ilícitas, logrando debilitar la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos en la entidad.

Las labores de vigilancia, inteligencia y contención contaron con la participación activa de corporaciones federales y locales:

Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

Fiscalía General de la República (FGR).

Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Acciones ministeriales y resultados

Como parte de estas tareas de investigación, las autoridades ministeriales ejecutaron 22 cateos en inmuebles señalados como puntos de conflicto y cumplimentaron 111 órdenes de aprehensión vigentes contra presuntos generadores de violencia.

Tanto las personas capturadas como las armas, vehículos y cargamentos de droga fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para integrar las carpetas de investigación y determinar la situación jurídica de los implicados.

Por su parte, el mandatario estatal reafirmó el compromiso de mantener la coordinación estrecha entre el gabinete de seguridad y las fuerzas federales para salvaguardar la tranquilidad de las familias sonorenses y cerrar el paso a quienes atenten contra la paz social.