“Mejor den la cara”

El presidente de la American Society of México, Larry Rubin, consideró que los funcionarios mexicanos acusados por autoridades de Estados Unidos deberían presentarse ante la justicia de ese país para responder a las investigaciones abiertas en su contra.

Entre los señalados se encuentran el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza.

Durante una conferencia de prensa organizada para anunciar la cena de gala con motivo de los 250 años de la Independencia de Estados Unidos, Rubin afirmó que lo mejor para los implicados es acudir ante las cortes norteamericanas y enfrentar los procesos correspondientes.

El empresario sostuvo que la comparecencia de los acusados podría reducir tensiones en la relación bilateral y enviar un mensaje sobre el cumplimiento de la ley.

Rubin también indicó que los temas de seguridad continúan siendo un factor que influye en las inversiones entre México y Estados Unidos y señaló que el gobierno estadounidense mantiene una estrategia enfocada en combatir a los grupos vinculados con el narcotráfico y recordó que los cárteles son considerados organizaciones terroristas por las autoridades norteamericanas.

El empresario añadió que este tipo de investigaciones no son nuevas y que desde hace varios años “existen señalamientos sobre presuntos vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales”.

En el mismo encuentro, el dirigente empresarial destacó que la relación entre ambos países atraviesa un momento importante debido a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

También expresó confianza en el nombramiento de Roberto Lazzeri Montaño como próximo embajador mexicano en territorio estadounidense, al considerar que puede contribuir al fortalecimiento de la relación bilateral.

La American Society of Mexico realizará el próximo 6 de junio una cena de gala con la participación de empresarios de ambos países y con la asistencia del embajador estadounidense Ronald Johnson como invitado especial.

En el evento se prevé abordar temas relacionados con seguridad, migración, comercio e inversión entre México y Estados Unidos.