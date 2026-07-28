Recomiendan no trasladar autos afiliados a CONDEFA hacia Peñasco

Los propietarios de unidades con placas CONDEFA podrían enfrentar sanciones económicas.

La Convención de Defensa Familiar (CONDEFA) recomendó no trasladar automóviles afiliados hacia Puerto Peñasco. Esto porque la autorización para que vehículos de procedencia extranjera transiten por algunas carreteras durante las vacaciones de verano no será válida en la región noroeste de Sonora.

Por ello, la organización advirtió que los automovilistas no deben ingresar con estas unidades a Puerto Peñasco, Sonoyta, el Golfo de Santa Clara ni San Luis Río Colorado. Al abandonar esa región podrían ser detenidos en los recintos fiscales instalados en Las Almejas y San Emeterio.

La medida permanecerá vigente del 16 de julio al 3 de agosto y está dirigida únicamente a unidades afiliadas que cumplan con las condiciones establecidas. La CONDEFA explicó que este permiso especial se solicita en cada temporada alta con el propósito de facilitar los desplazamientos de estas unidades hacia distintos municipios sonorenses.