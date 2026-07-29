“No los necesitamos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que no tiene interés en renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y expresó su intención de privilegiar negociaciones comerciales de forma individual con ambos países.

Así lo expresó durante declaraciones retomadas por Fox News donde sostuvo que el acuerdo resulta más relevante para México y Canadá que para Washington.

Trump afirmó que su administración puede operar sin el tratado vigente y consideró que sus socios comerciales dependen en mayor medida del acceso al mercado estadounidense.

Por otra parte, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, defendió la aplicación de nuevos aranceles impuestos a 60 socios comerciales por presuntos incumplimientos en la aplicación de restricciones relacionadas con el trabajo forzoso e indicó que estas medidas “no tendrían repercusiones económicas de gran alcance para la economía estadounidense”.

Greer explicó que los gravámenes, fijados en tasas del 10 % y 12.5 %, son comparables con acciones arancelarias implementadas recientemente por otros países y precisó que ahora se aplican a un número menor de naciones respecto a los aranceles temporales que anteriormente tenían un alcance más amplio y agregó que las disposiciones continúan cubriendo el 99.4 % de las importaciones que recibe Estados Unidos.