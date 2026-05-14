Sostendrán Xi Jinping y Donald Trump cumbre en Pekín

El presidente de China, Xi Jinping, recibirá este jueves en Pekín al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en una reunión centrada en las diferencias políticas y económicas entre ambas potencias.

El encuentro se realizará en el Gran Salón del Pueblo, ubicado en la plaza Tiananmén, uno de los espacios de mayor relevancia política en la capital china.

La visita representa el primer viaje de un presidente estadounidense a China desde 2017, cuando el propio Trump acudió acompañado de Melania Trump.

Aquella reunión ocurrió antes del inicio de una serie de medidas arancelarias y restricciones comerciales impulsadas por Washington contra productos chinos. Tras regresar a la Casa Blanca en 2025, Trump retomó esa política económica, lo que derivó en nuevas tensiones comerciales entre ambos países.

Uno de los principales temas de la cumbre será el intercambio comercial entre las dos mayores economías del mundo.

La delegación estadounidense incluye a empresarios como Elon Musk, Tim Cook y Jensen Huang, además del director ejecutivo de Boeing, Kelly Ortberg.

Washington busca avanzar en acuerdos relacionados con agricultura, tecnología y aeronáutica, incluyendo posibles compras de aviones fabricados en Estados Unidos.

Las diferencias entre ambos gobiernos también abarcan temas estratégicos como los semiconductores, las tierras raras y la propiedad intelectual. Otro de los asuntos centrales será la situación de Taiwán, territorio que China considera parte de su soberanía y que mantiene respaldo militar y político por parte de Estados Unidos.

La reunión también ocurre mientras continúa la crisis relacionada con Irán y el Golfo Pérsico.

El gobierno estadounidense busca que China utilice su relación comercial y energética con Teherán para influir en una posible salida diplomática.

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que Washington espera una mayor participación china en el tema.

Por su parte, Pekín ha insistido en la necesidad de mantener estabilidad internacional frente a los conflictos que afectan el comercio y las rutas marítimas.