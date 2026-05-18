Anuncia la CNTE huelga nacional indefinida y movilizaciones a partir del 1 de junio

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó el inicio de una huelga nacional indefinida a partir del próximo 1 de junio, tras una Asamblea Nacional Representativa que se extendió por casi 12 horas y concluyó durante la madrugada del 17 de mayo.

La organización sindical informó que la jornada incluirá suspensión de clases, movilizaciones, bloqueos carreteros y la instalación de un plantón permanente en el Zócalo de la Ciudad de México.

La decisión fue tomada por dirigentes de distintas secciones sindicales que acusaron al Gobierno federal de no atender las principales demandas del magisterio disidente. Entre sus exigencias se encuentran la eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007, la desaparición del sistema de cuentas individuales y de las Afores, el incremento salarial del 100 por ciento, la eliminación del USICAMM y la reinstalación de trabajadores cesados.

La Coordinadora señaló que las protestas podrían extenderse más allá de los 24 días que duró el paro nacional registrado en 2025.

También adelantó que ya existen acercamientos con organizaciones campesinas y colectivos sociales para ampliar las movilizaciones en varias regiones del país. En Oaxaca, la Sección 22 iniciará actividades de protesta desde el 25 de mayo, antes del arranque oficial de la huelga nacional.

Las entidades donde ya se confirmó participación incluyen Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Ciudad de México y Estado de México. La CNTE estima que solo en Zacatecas podrían sumarse alrededor de 20 mil trabajadores activos y más de 4 mil jubilados, lo que impactaría cerca de 3 mil planteles educativos.

Las movilizaciones provocarán suspensión temporal de clases en miles de escuelas de educación básica.

Durante la asamblea, integrantes de la Coordinadora también endurecieron sus críticas hacia el Gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Dirigentes sindicales señalaron que la administración federal mantiene políticas laborales y educativas heredadas de gobiernos anteriores. Eva Hinojosa, representante de la Sección 18 de Michoacán, afirmó que las movilizaciones recientes evidenciaron “diferencias entre las expectativas del movimiento magisterial y las acciones gubernamentales”.

Otro de los puntos que generó rechazo entre los docentes fue el incremento salarial del 9 por ciento anunciado por la Secretaría de Educación Pública.

Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 en Ciudad de México, sostuvo que el aumento directo al salario base corresponde únicamente al 4 por ciento, mientras el resto pertenece a prestaciones y otros conceptos.

La CNTE argumentó que el ajuste representa cerca de 27 pesos diarios adicionales, cantidad que consideran insuficiente frente al aumento del costo de vida.

La organización sindical también dejó abierta la posibilidad de intensificar las protestas durante el periodo previo al Mundial de Futbol 2026.

Aunque no confirmó posibles bloqueos en zonas turísticas, estadios u hoteles, dirigentes señalaron que las acciones dependerán de la respuesta del Gobierno federal. Elvira Veleces Morales, coordinadora de la Sección 14 de Guerrero, indicó que el escenario internacional “forma parte de la estrategia de presión política del movimiento”.

Hasta el momento, las autoridades federales no han confirmado una nueva mesa de negociación inmediata con la CNTE.