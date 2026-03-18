Hallan a empresario y su esposa sin vida en Álamos; investigan feminicidio

Un hombre, identificado como empresario, presuntamente asesinó a su esposa y posteriormente se quitó la vida dentro de una vivienda en el municipio de Álamos, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

El hallazgo ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Madero número 37, en la colonia Centro, donde fueron encontrados sin vida Rodolfo “N”, de 51 años, y María José “N”, de 43, quienes mantenían una relación matrimonial.

Hermana del hombre encontró los cuerpos

De acuerdo con las primeras investigaciones, Karla María “N”, hermana del hombre, acudió a la vivienda luego de recibir un mensaje de despedida enviado por su hermano, en el que le pedía hacerse cargo de sus hijos y de algunos asuntos patrimoniales. Al ingresar al inmueble encontró a ambos sin signos vitales y notificó a las autoridades.

Durante el procesamiento de la escena, elementos de Servicios Periciales localizaron diversos indicios balísticos. Entre los objetos asegurados se encontraban:

Una escopeta de dos cañones , localizada junto al cuerpo del hombre

, localizada junto al cuerpo del hombre Un revólver calibre .22, que estaba sobre un mueble dentro de la habitación

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora indicó que continúan las diligencias ministeriales y los peritajes forenses para determinar con precisión la mecánica de los hechos

Caso se investiga como posible feminicidio

Debido a que entre el presunto agresor y la víctima existía una relación de pareja, la carpeta de investigación también se analiza bajo los criterios del delito de feminicidio.

Por último, las autoridades señalaron que el caso sigue bajo investigación para confirmar la causa de muerte de ambas personas y esclarecer lo ocurrido.