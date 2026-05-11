La presidenta Claudia Sheinbaum celebra el 10 de mayo en Sonora con entrega de Pensión Mujeres Bienestar

Como parte de su gira por Sonora, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó este Día de las Madres Ciudad Obregón en el municipio Cajeme, donde llevó a cabo la entrega de apoyos a mujeres como parte del programa Pensión Mujeres Bienestar.

Durante el evento, llevado a cabo en el Centro de Usos Multiples (CUM) en su tercer y último día en la entidad, la mandataria federal explicó que la Pensión Mujeres Bienestar es sólo para mujeres de 60 a 64 años de edad en reconocimiento a actividades como cuidados del hogar, cuidado de los hijos, entre otros.

Destaca presidenta Claudia Sheinbaum fortalecimiento del campo sonorense

La Pensión Mujeres Bienestar es sólo para mujeres, reconociendo el trabajo de mujeres mexicanas declaró, como parte de su mensaje

Así mismo, en este evento conmemorativo del 10 de mayo, felicitó a todas las madres de Cajeme, Sonora y México, así como a las mamás mexicanas que se encuentran del otro lado de la frontera, agradeciendo todo lo que hacen por sus hijos.

Gracias a las mamás que nos dieron la vida y después nos dieron todo, porque así es, las mamás damos todo por nuestras hijas y por nuestros hijos expresó Sheinbaum Pardo

Por su parte, el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, resaltó los tres días de gira de Sheinbaum Pardo por la entidad, destacando su compromiso con los sonorenses.

“En cada uno de los eventos nos dejó una respuesta extraordinaria, como lo hará el día de hoy con aquellas mujeres, aquellas madres de familia que han trabajado toda la vida, cuidando a sus familiares con un esfuerzo históricamente no visible”, comentó.

El mandatario estatal agradeció a la presidenta de México por darse el tiempo para pasarlo con las madres sonorenses en este día.

Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría del Bienestar, fue la encargada de dar a conocer los detalles de este programa de Bienestar para mujeres de 60 a 64 años, que por este medio reciben una pensión de tres mil 100 pesos bimestrales.

Aseguró que en Sonora, cerca de 70 mil mujeres reciben este beneficio, mientras que en todo el país, esta cifra es de casi tres millones de mujeres.

La funcionaria apuntó que esto representa una inversión social de más de mil 448 millones de pesos solo en Sonora para este 2026.

“Por instrucciones de la presidenta, Claudia Sheinbaum, tenemos uno de los programas más importantes del país, la Pensión Mujeres Bienestar”, finalizó Ramírez Amaya.