Lorena se degrada a tormenta tropical; se acerca a Baja California y Sonora

El Servicio Meteorológico informó que a las 09:00 horas de hoy, el huracán Lorena se degradó a tormenta tropical. Actualmente, el centro de Lorena se localiza a 205 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, y a 285 kilómetros al sur-suroeste de Punta Abreojos, B.C.S.

Lorena presenta vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, con rachas que alcanzan hasta 150 km/h. Su desplazamiento es hacia el noroeste a una velocidad de 13 km/h.

Con esta trayectoria, se mantiene el aviso de acercamiento en diferentes regiones de Baja California, Sonora y Sinaloa, con la siguiente distribución de alertas:

🟢 Alerta Verde (Peligro Bajo): Noroeste de Baja California; oeste y sur de Sonora; norte de Sinaloa.

🔵 Alerta Azul (Peligro Muy Bajo): Norte y noreste de Baja California; centro de Sinaloa; norte, centro y noroeste de Sonora.

Se recomienda a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones de las autoridades locales para evitar riesgos.

Para más detalles, puede consultarse el Boletín del Sistema de Alerta para Ciclones Tropicales SIAT-CT Aviso 05 en el portal oficial de Protección Civil.