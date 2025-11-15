Mantiene Juez bloqueadas las cuentas de los hijos del presunto líder de La Barredora

Una juez federal resolvió mantener el bloqueo impuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera a las cuentas bancarias de David Hernán Bermúdez Encalada, hijo de Hernán “N”, identificado por las autoridades como presunto líder de la organización La Barredora y exfuncionario en Tabasco en una resolución que indica que los recursos del solicitante “seguirán inmovilizados mientras continúa el proceso”.

De acuerdo con registros judiciales, la titular del Juzgado Primero de Distrito en Tabasco negó la suspensión definitiva solicitada por Bermúdez Encalada, quien buscaba frenar su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas.

El bloqueo forma parte de una acción iniciada el 25 de julio, cuando la UIF congeló diversas cuentas vinculadas a Hernán “N”, así como de personas y empresas relacionadas.

La versión pública de la sentencia aún no aparece en el portal del Consejo de la Judicatura Federal y no se han dado a conocer los argumentos que motivaron la decisión. Asimismo, se admitió el amparo promovido por Fabiola Bermúdez Encalada, quien también impugnó el congelamiento de sus cuentas. La juez no ha informado si otorgará alguna medida cautelar en ese caso.

Ambos juicios tienen prevista su audiencia constitucional el 9 de diciembre. A partir de esa fecha, el juzgado podrá emitir sentencia y determinar la continuidad o levantamiento de los bloqueos. Hernán “N”permanece recluido en el Penal Federal del Altiplano desde su deportación a México, donde enfrenta procesos por asociación delictuosa, extorsión y plagio exprés.