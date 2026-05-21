Recuperará México más de 500 mdd en caso ligado a García Luna

Un tribunal civil con sede en Miami emitió una sentencia relacionada con la red operativa vinculada al exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, resolución que ordena a integrantes de la familia Weinberg y a empresas relacionadas cubrir un pago de 578.5 millones de dólares como reparación por daños patrimoniales causados al Estado mexicano.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) informó que durante el procedimiento judicial se acreditó la participación de personas físicas y morales en “esquemas destinados a obtener contratos públicos mediante mecanismos irregulares”.

Las investigaciones también identificaron operaciones financieras utilizadas para transferir y ocultar recursos relacionados con el caso.

Para respaldar la demanda civil, autoridades mexicanas reunieron documentación financiera, testimonios y elementos obtenidos mediante mecanismos de cooperación jurídica internacional.

La resolución se suma a otros procesos impulsados en tribunales estadounidenses contra personas cercanas a García Luna y representa una nueva etapa en las acciones legales emprendidas por el gobierno mexicano.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detalló que este fallo complementa sentencias dictadas en mayo de 2025 contra García Luna y su esposa por más de 2 mil 448 millones de dólares. Con la incorporación de la nueva condena, el monto total recuperado a favor del Estado mexicano supera los 3 mil 067 millones de dólares.

Las autoridades señalaron que el cumplimiento de la sentencia no se limitará al pago en efectivo.

El acuerdo judicial contempla la entrega de propiedades y otros activos localizados en distintas jurisdicciones para cubrir parte de las cantidades establecidas por la corte estadounidense.

La UIF confirmó que dará seguimiento a la ejecución del convenio junto con autoridades competentes.