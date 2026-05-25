Critica Christopher Landau respaldo de legisladores de Morena a Raúl Castro

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, lanzó un mensaje dirigido a legisladores mexicanos de Morena y del Partido del Trabajo luego de que integrantes del grupo parlamentario Hermandad México-Cuba expresaran respaldo al expresidente cubano Raúl Castro, quien enfrenta acusaciones en Washington relacionadas con el homicidio de cuatro exiliados cubano-estadounidenses ocurrido en 1996.

La postura de los legisladores mexicanos fue difundida por la embajada de Cuba en México mediante un comunicado en el que cuestionaron la legitimidad de la justicia estadounidense para imputar al exmandatario cubano.

Tras la publicación, Landau pidió a quienes integran el grupo salir del anonimato y asumir públicamente sus posicionamientos.

Durante sus declaraciones, el funcionario estadounidense señaló que cualquier persona tiene derecho a expresar sus opiniones, aunque criticó la difusión de comunicados sin la identificación clara de sus autores.

El tema no tardó en escalar en redes sociales.

Ante la controversia, el vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, aclaró que las opiniones emitidas por grupos de amistad parlamentaria o por legisladores en lo individual “no representan la postura oficial de toda la fracción parlamentaria” e indicó que esas expresiones “forman parte de la libertad de representación política y de expresión de cada integrante”.

El grupo Hermandad México-Cuba fue conformado en febrero pasado y está integrado por alrededor de 20 legisladores de Morena y del PT. Sus integrantes han sostenido encuentros con el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, así como con Johana Tablada de la Torre, segunda jefa de misión diplomática.

La tensión aumentó después de que el congresista republicano por Florida, Carlos A. Giménez,solicitara al gobierno estadounidense la revocación de visas para los legisladores mexicanos vinculados con el grupo Hermandad México-Cuba.

El legislador publicó un mensaje en la red social X donde planteó retirar el acceso migratorio a quienes respaldaron el pronunciamiento relacionado con Raúl Castro.