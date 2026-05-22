Hay ficha roja de Interpol contra Rocha Moya y exfuncionarios de Sinaloa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la existencia de fichas rojas de Interpol contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros exfuncionarios y servidores públicos señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La mandataria explicó que las alertas internacionales derivan de órdenes de aprehensión emitidas por el gobierno estadounidense.

Sheinbaum señaló que las fichas rojas permiten que otros países puedan detener a los acusados si abandonan territorio mexicano e indicó que las medidas corresponden a mecanismos de colaboración internacional activados a petición de Estados Unidos.

También precisó que el gobierno federal no tiene la obligación legal de mantener vigilancia especial sobre las personas señaladas mientras permanezcan en México.

Entre los nombres mencionados se encuentran Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal estatal; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación; así como Alberto Jorge Contreras Núñez, identificado como “Cholo”, y José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”.

La lista también incluye a Juan de Dios Gámez Mendívil y a Juan Valenzuela Millán, conocido como “Juanito”.

La presidenta informó que la Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación relacionada con el caso y señaló que serán las autoridades ministeriales las encargadas de desarrollar las indagatorias correspondientes. Agregó que algunos de los implicados ya se presentaron ante autoridades estadounidenses, entre ellos Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.

Sheinbaum también afirmó que Rubén Rocha Moya permanece en Sinaloa bajo resguardo de escoltas estatales.