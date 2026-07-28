Regresa Juan Orlando Hernández a Honduras

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, regresó a su país luego de recibir un indulto por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, medida que dejó sin efecto la condena de 45 años de prisión que enfrentaba por delitos relacionados con narcotráfico.

A su llegada, el exmandatario agradeció la decisión del gobierno estadounidense y sostuvo que el proceso judicial en su contra respondió a una persecución política.

Durante un acto realizado en Comayagua, Hernández afirmó que Trump revisó su caso antes de otorgarle el perdón y concluyó que existía una injusticia en su condena.

El exgobernante, quien presidió Honduras entre 2014 y 2022, llegó en un avión privado y mantiene la protección oficial que reciben los expresidentes hondureños. También informó que buscará recuperar los 131 bienes que fueron asegurados cuando fue extraditado a Estados Unidos.

Aunque recuperó su libertad, Hernández aún enfrenta un proceso judicial en Honduras por el presunto desvío de dos millones de dólares de recursos públicos destinados, según la acusación, a financiar su primera campaña presidencial.

Un juez suspendió la orden de captura que pesaba en su contra y deberá comparecer ante las autoridades el próximo 3 de agosto para continuar con el procedimiento.

Durante su mensaje, el exmandatario dejó abierta la posibilidad de regresar a la actividad política si considera que las circunstancias del país así lo requieren.

Hernández fue condenado en junio de 2024 por un tribunal federal de Nueva York, tras ser declarado culpable de colaborar con organizaciones dedicadas al tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

La fiscalía estadounidense sostuvo durante el juicio que su administración facilitó operaciones del narcotráfico y presentó testimonios de colaboradores que lo vincularon con líderes criminales, entre ellos Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La excandidata presidencial Rixi Moncada señaló que Hernández debe responder por los delitos que se le atribuyen, mientras que la diputada Alia Kafati recordó que un indulto no equivale a una declaración de inocencia.