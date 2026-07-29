Protección Civil Sonora pide evitar cruzar arroyos ante incremento de lluvias

Las lluvias en Sonora registradas durante las últimas semanas han dejado un balance positivo para el estado al superar entre un 125 y 150% los acumulados de años anteriores; sin embargo, las autoridades de Protección Civil reiteraron el llamado a la población para evitar exponerse en arroyos, vados y vialidades inundadas, debido al riesgo que representan las crecientes.

El coordinador estatal de Protección Civil, Armando Castañeda Martínez, informó que las precipitaciones han sido benéficas para la entidad, que durante los últimos años ha enfrentado una prolongada sequía. No obstante, advirtió que el incremento en los escurrimientos obliga a extremar precauciones, especialmente durante las tormentas en Sonora.

El funcionario exhortó a la ciudadanía a no intentar cruzar arroyos, ríos, vados o calles con acumulación de agua, además de mantenerse informada a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil Sonora, donde se publican avisos sobre cierres de vialidades, zonas de riesgo y recomendaciones para los distintos municipios, incluido Hermosillo.

Como parte de las afectaciones derivadas de las lluvias, informó que recientemente fueron rescatadas dos personas en el municipio de Ímuris, luego de quedar atrapadas por la creciente de un arroyo, en un operativo realizado por corporaciones de emergencia.

Asimismo, en la zona de San Pedro fue auxiliada una familia integrada por seis menores de edad y dos adultos que se encontraban acampando cuando se presentó una creciente, situación que movilizó a los cuerpos de rescate para ponerlos a salvo.

Castañeda Martínez subrayó que este tipo de incidentes no solo pone en riesgo a quienes se exponen, sino también al personal que participa en las labores de auxilio, entre ellos elementos de Protección Civil estatal y municipal, Bomberos, Policía Estatal y corporaciones municipales, quienes integran el Sistema Estatal de Protección Civil.

Finalmente, reiteró el llamado a la población a actuar con responsabilidad durante la temporada de lluvias en Sonora, respetar los cierres preventivos y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades para evitar accidentes, ya que los pronósticos indican que las precipitaciones continuarán presentándose en diversas regiones del estado durante las próximas semanas.