Gobierno afirma que no tienen reporte de incremento de semáforo rojo en aduanas de BC y Sonora

Al momento no hay un reporte de incremento de semáforos en rojo en la frontera, pero hay más equipos de revisión “no intrusiva”, dijo José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, Grupo Healy preguntó sobre reportes de que en los cruces aduanales por automóviles de Sonora y Baja California se está revisando a los vehículos, aunque les toque el semáforo en verde; incluso que en ocasiones no funcionan y se revisan a todos, además de que se han incrementado los rojos.

“No tenemos un reporte de incremento en rojos pero hay dos cosas importantes qué mencionar. El verde o el rojo lo regula una cosa que llamamos semáforo aduanal. Ese semáforo aduanal es un algoritmo de Inteligencia Artificial que incluye muchísimas variables y a partir de esas variables hace una probabilidad de riesgo”, contestó.

Merino informó que por Baja California hay 135 mil cruces diarios de vehículos y de camiones de carga, 2 mil 200 en temporada baja y hasta 5 mil 100 en temporada alta.

Mientras que en Sonora, en vehículos particulares ingresan 25 mil promedio diarios; y de carga en temporada alta 2 mil 600 tráilers, camiones, y mil 200 en temporada baja.

“No tenemos tampoco un reporte de que haya incrementado la proporción de rojos; lo que sí tenemos son reportes, y lo podemos dar a conocer, de que es más preciso el modelo. Es decir, que cuando sale rojo hay un porcentaje más alto de que en efecto había algún tema”, indicó.

Además, agregó, se han instalado en las aduanas fronterizas como en Tijuana“equipos de revisión no intrusiva”.

“Es decir: Rayos X. Y sobre todo en el caso de carga más que de vehículos particulares y eso permite con mucha precisión que en el centro de monitoreo que tiene aduanas que se llama Ceped se pueda detectar si existe algo peculiar, en el caso de carga sobre todo y se hace la revisión, si es que así se identifica una revisión intrusiva, es decir, abrir el contenedor, revisar la carga, etcétera. Pero reviso el dato que mencionas y con todo gusto te lo comunico”, indicó.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agregó que tanto las aduanas terrestres como marítimas “trabajan mucho más tiempo dado que tienen más personal y se está buscando la automatización y la revisión no intrusiva pues de prácticamente todas las aduanas”.