Amenaza Irán a los aliados de Estados Unidos

El ejército de Irán lanzó una advertencia a los países que respalden las sanciones impulsadas por Estados Unidos contra la República Islámica, al señalar que podrían enfrentar problemas para transitar por el estrecho de Ormuz.

El gobierno estadounidense anunció el pasado 1 de mayo nuevas medidas económicas contra intereses iraníes y alertó sobre posibles acciones contra embarcaciones que realicen pagos a autoridades de Irán para cruzar el estrecho. Tras ello, mandos militares iraníes afirmaron que todo buque deberá coordinar su paso con autoridades de Teherán.

Mohamad Akraminia, integrante del ejército iraní, informó a la agencia estatal IRNA que el país estableció un nuevo esquema jurídico y de seguridad para regular el tránsito marítimo en la zona. También sostuvo que las naciones que apoyen las sanciones promovidas por Washington enfrentarán restricciones para navegar por el estrecho de Ormuz.

El cierre parcial del estrecho ha generado afectaciones al comercio internacional y presiones sobre los mercados energéticos. Actualmente, el tránsito marítimo se mantiene limitado por bloqueos estadounidenses a puertos iraníes y por controles aplicados por Teherán para autorizar el paso de embarcaciones.

En el plano diplomático, representantes de Estados Unidos y varios países del Golfo solicitaron al Consejo de Seguridad de la ONU intervenir para exigir a Irán que permita la libre navegación en la zona. Bahréin y Washington promovieron una propuesta de resolución, mientras que Rusia manifestó su intención de bloquear el documento por su cercanía política con Teherán.

Por otra parte, autoridades iraníes confirmaron que el país comenzó a recibir ingresos derivados de derechos de paso cobrados a embarcaciones que utilizan el estrecho de Ormuz, una medida que forma parte de las nuevas condiciones impuestas por Teherán para el tránsito marítimo en la región.