Con carne asada “despiden” a Rocha Moya

Un grupo de ciudadanos se reunió frente al Palacio Municipal de Culiacán para realizar una carne asada como forma de “celebrar” la petición de licencia del gobernador Rubén Rocha Moya quien es señalado por los Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

La actividad fue convocada por el chef Miguel Taniyama, quien invitó a la población a participar en un encuentro que también serviría “como expresión social” tras meses marcados por hechos de violencia.

La convocatoria circuló en redes sociales y atrajo a decenas de personas que comenzaron a instalarse en la zona centro de la ciudad.

Con asadores colocados sobre la banqueta del Palacio Municipal, los asistentes compartieron alimentos mientras una banda sinaloense acompañaba el encuentro. Algunas personas acudieron por invitación directa, mientras otras se acercaron al observar el movimiento.

Durante la actividad, participantes señalaron que este tipo de reuniones representa espacios que se habían perdido en la vida cotidiana. También manifestaron su postura ante los señalamientos contra el gobernador Rubén Rocha Moya, quien ha sido vinculado en investigaciones realizadas por autoridades de Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado.

A la protesta se sumaron representantes del sector empresarial. Martha Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa, indicó que es necesario que las autoridades enfoquen sus acciones en garantizar seguridad y estabilidad y señaló que la prioridad debe centrarse en la “protección de la población y el fortalecimiento del estado”.

El evento reunió a más de cien personas conforme avanzó la jornada. El aroma de la carne atrajo a transeúntes que se integraron al convivio.

Al finalizar, los alimentos fueron compartidos entre los asistentes y personas que transitaban por el lugar.