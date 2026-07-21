Ocupación hotelera en Sonora crece hasta 10%; nueva ruta aérea genera expectativas

El director de la Asociación de Hoteles y Moteles de Sonora, José Joaquín Jerónimo Gastélum, señaló que el gremio de hospedaje es el primer punto de recepción para miles de turistas que llegan tanto a Hermosillo como al resto del estado, por lo que contar con más opciones de vuelos favorece a la ciudad.

Informó que durante 2026 la ocupación hotelera ha mostrado una recuperación en comparación con años anteriores, resultado de los esfuerzos de promoción turística y del trabajo conjunto entre autoridades y prestadores de servicios, situación que ya comienza a reflejarse en las estadísticas que elaboran las dependencias encargadas de medir el comportamiento del sector.

Precisó que el crecimiento registrado en la ocupación hotelera oscila entre un 3% y 10% respecto a años anteriores, además del incremento del hospedaje a través de plataformas digitales que absorbe parte del mercado, por lo que el crecimiento del turismo no siempre se refleja completamente en los hoteles tradicionales, aunque sí confirma que cada vez llegan más visitantes a Sonora.

En el caso de Hermosillo, detalló que actualmente existen más de cinco mil habitaciones disponibles para atender la demanda turística, distribuidas en más de 120 hoteles.

También está la nueva ruta aérea operada por Mexicana de Aviación, que representa una alternativa importante para fortalecer el turismo, aunque aún es prematuro medir el impacto económico, debido a que apenas se trata del primer vuelo

Sin embargo, consideró que la tendencia es positiva y que las frecuencias programadas podrían traducirse en mejores resultados para la industria turística durante los próximos meses.

Esto permite responder de manera adecuada al crecimiento de visitantes y ofrecer un servicio competitivo para quienes arriban por negocios, vacaciones o eventos

Por tal motivo, reiteró que el objetivo del sector es continuar atrayendo inversiones que permitan ampliar la infraestructura hotelera del estado.

En el caso de la mayor conectividad aérea que comienza a consolidarse en Sonora, reconoció que representa una oportunidad para fortalecer la actividad turística y aumentar la ocupación hotelera en Hermosillo ya que, dijo, cada nuevo vuelo abre la posibilidad de que los visitantes permanezcan más tiempo en la entidad y generen una mayor derrama económica.