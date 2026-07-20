Prevén captar más de 800 mdp en destinos de playa de Sonora

Una derrama superior a los 800 millones de pesos prevén captar los prestadores de servicios en los destinos de playa de Sonora durante este periodo vacacional de verano.

Martín Zalazar Zazueta, presidente estatal de la Federación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Fecanaco), indicó que el año pasado entre Puerto Peñasco, San Carlos, Bahía de Kino, Huatabampito y las playas de Guaymas y Empalme cerraron el verano con una derrama económica de 800 millones de pesos.

Aseguró que este año, esperan rebasar esa cifra por la promoción que se ha realizado de los destinos turísticos, así como la conectividad carretera y la oferta de atractivos naturales y gastronómicos que distinguen a Sonora.

“En esta temporada los mayores beneficios económicos se reflejan en hoteles,

restaurantes, comercios, gasolineras, supermercados, tiendas de conveniencia, centros recreativos y prestadores de servicios turísticos, además del consumo en actividades acuáticas, paseos y entretenimiento familiar en varios puntos del Estado de Sonora”, señaló.

MOTOR DE LA ECONOMÍA

El turismo, externó, es uno de los principales motores de la economía sonorense, pues genera empleo, fortalece a miles de micro, pequeñas y medianas empresas y contribuye al desarrollo económico de las comunidades.

Invitamos a los visitantes y prestadores de servicios a mantener una cultura de atención, seguridad y limpieza para consolidar al estado de Sonora como uno de los destinos preferidos del Noroeste del país”, subrayó.

Zalazar Zazueta indicó que el periodo vacacional de verano representa una de las temporadas de mayor actividad para el sector turístico y comercial de Sonora, con expectativas favorables para los prestadores de servicios.