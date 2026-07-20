Supervisan daños en Nogales tras lluvia histórica de 73 milímetros en 40 minutos y coordina acciones con la presidenta Sheinbaum para atender a las familias afectadas

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño , encabezó este domingo un recorrido de supervisión por las zonas de Nogales que resultaron afectadas por las lluvias extraordinarias del fin de semana , un fenómeno que dejó 73 milímetros de agua en menos de 40 minutos y que, según las autoridades, no se presentaba en el municipio desde hace décadas.

Acompañado por representantes de los tres órdenes de gobierno, el mandatario evaluó los daños en infraestructura y dio inicio a las acciones de remediación para proteger a las familias de la frontera.

El evento climático, que superó con creces los registros habituales de precipitación en la región, generó afectaciones en diversos puntos de la ciudad.

“Vamos a ayudar en todo lo que tiene que ver con la infraestructura del municipio y con las afectaciones a la gente”, aseguró el mandatario estatal.

¿Qué acciones está tomando el gobierno para atender la emergencia?

El gobierno estatal, en coordinación con el gobierno federal y el municipio, ha desplegado un operativo de atención en las zonas afectadas. Las acciones incluyen:

Evaluación de daños en infraestructura vial y urbana.

Inicio de trabajos de remediación en los puntos más afectados.

Coordinación entre corporaciones de los tres niveles de gobierno para brindar respuesta oportuna.

Monitoreo permanente de las condiciones climáticas y de las zonas de riesgo.

El gobernador Durazo subrayó que cuentan con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se comunicó con él desde el sábado para ofrecer apoyo federal.

“Nuestra presidenta tuvo la preocupación el día de ayer por la tarde me buscó, le informé cuál era la situación y obviamente contamos también con su respaldo”, declaró el mandatario.

¿Qué deben hacer los ciudadanos ante las lluvias en Nogales?

Las autoridades hicieron un llamado a la población a mantenerse atenta a la información oficial y a seguir las recomendaciones de Protección Civil. Entre las principales medidas de seguridad se encuentran:

Evitar cruzar ríos, arroyos o vialidades inundadas, ya sea caminando o en vehículo.

No intentar atravesar corrientes de agua, pues el nivel puede aumentar repentinamente y la fuerza de la corriente representa un riesgo grave.

Permanecer en casa durante los momentos de lluvia intensa.

Estar atentos a los comunicados oficiales del Gobierno de Sonora y de las autoridades municipales.

El gobernador reiteró que la prioridad es la protección a la vida y la atención a las familias, y que se mantendrá un trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para atender cualquier situación de riesgo.