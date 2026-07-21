Sonora dispone de 144 refugios temporales ante temporada de lluvias y ciclones

Los inmuebles operarán según la evolución de los pronósticos meteorológicos y las demandas de cada localidad. Según el protocolo oficial, un refugio se considera activo al registrar el ingreso de la primera persona, momento en el que se activan los recursos de atención e insumos básicos.

La CEPC mantiene monitoreo constante sobre las condiciones del tiempo y emitió las siguientes recomendaciones preventivas a la población:

Identificar la ubicación del refugio temporal más cercano.

Contar con una mochila de emergencia con documentos, agua y medicamentos.

Evitar el cruce de arroyos, ríos o zonas con acumulación de agua.

Consultar únicamente las alertas emitidas por fuentes oficiales.

El listado con la ubicación exacta de los 144 espacios está disponible en los canales digitales del gobierno estatal, y los reportes de riesgo se atenderán a través de la línea de emergencias 911.