Sonora dispone de 144 refugios temporales ante temporada de lluvias y ciclones

El Gobierno de Sonora habilitó 144 refugios temporales distribuidos en los 72 municipios de la entidad para atender a hasta 23,424 personas (5,996 familias) durante la actual temporada de lluvias y ciclones tropicales.
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó este lunes que la medida forma parte de un plan preventivo coordinado con ayuntamientos y dependencias federales y estatales ante posibles afectaciones por fenómenos hidrometeorológicos.
Los inmuebles operarán según la evolución de los pronósticos meteorológicos y las demandas de cada localidad. Según el protocolo oficial, un refugio se considera activo al registrar el ingreso de la primera persona, momento en el que se activan los recursos de atención e insumos básicos.
La CEPC mantiene monitoreo constante sobre las condiciones del tiempo y emitió las siguientes recomendaciones preventivas a la población:
- Identificar la ubicación del refugio temporal más cercano.
- Contar con una mochila de emergencia con documentos, agua y medicamentos.
- Evitar el cruce de arroyos, ríos o zonas con acumulación de agua.
- Consultar únicamente las alertas emitidas por fuentes oficiales.
El listado con la ubicación exacta de los 144 espacios está disponible en los canales digitales del gobierno estatal, y los reportes de riesgo se atenderán a través de la línea de emergencias 911.