Oomapas atiende deficiencias de drenaje en la colonia Benito Juárez en Puerto Peñasco

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) intervino en la atención de derrames de aguas residuales en la colonia Benito Juárez en Puerto Peñasco. La labor busca dar solución a una problemática que se ha mantenido por varios años en la zona.

Según información oficial de Oomapas, la causa del problema es la acumulación de descargas provenientes del sector del Mirador, generada principalmente por establecimientos comerciales y hoteleros de Puerto Peñasco. Por ello, las nuevas obras plantean una atención prioritaria para el alcantarillado.

Como parte de las acciones inmediatas, el organismo público planea la implementación de una línea de conducción, la cual permitirá transportar líquidos de un punto a otro desde largas distancias. De esta forma, las aguas residuales en el área afectada serán canalizadas hacia el centro de la ciudad.