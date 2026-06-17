Cuidado con las curvas

La carretera de Lingpaishi se ha convertido en el único enlace terrestre para los habitantes de Tian Ping, una comunidad ubicada en una zona montañosa del suroeste de China pues conecta a esta población con la carretera provincial 201 mediante un trayecto de 3.7 kilómetros que atraviesa un entorno formado por acantilados en el condado de Wuxi, perteneciente a la región de Chongqing.

La infraestructura fue construida en 2012 con el propósito de facilitar la comunicación de las 37 familias que habitan la localidad. Años después, en 2019, el camino fue pavimentado para mejorar las condiciones de tránsito y fortalecer la conexión con servicios de salud, educación y comercio disponibles en otras zonas de la región.

Uno de los segmentos que más llama la atención se extiende por 453 metros y cuenta con 18 curvas en horquilla.

La inclinación alcanza hasta un 36 por ciento en algunos puntos, por lo que los conductores deben circular a baja velocidad y utilizar la primera marcha para mantener el control de los vehículos durante el recorrido.

Las características del trazado obligaron a incorporar espacios especiales en determinadas curvas para facilitar las maniobras.

Debido a las limitaciones de ancho y radio de giro, las autoridades restringieron el paso de camiones, autobuses y remolques, ya que este tipo de unidades no puede transitar de forma segura por el sector más complejo de la carretera.

La apertura de esta vía redujo de manera considerable los tiempos de traslado para los residentes de Tian Ping como también permitió mejorar el acceso de unidades de emergencia y facilitó el transporte de productos agrícolas hacia mercados cercanos, una situación que anteriormente representaba un problema para la comunidad.

Especialistas en infraestructura vial consideran que la carretera figura entre los trayectos más exigentes del país por sus condiciones geográficas y su diseño.