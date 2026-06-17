Realizan ceremonia inaugural del Torneo de Verano de Voleibol 2026 en Puerto Peñasco

La mañana del 16 de junio, la Liga Municipal de Voleibol de Puerto Peñasco dio inicio al Torneo de Verano de Voleibol 2026. A la ceremonia, celebrada en las instalaciones del gimnasio Juan Francisco “El Gallo” Estrada, asistió el presidente de Puerto Peñasco, Alejandro Verdugo Angulo, como cabeza del acto conmemorativo.

El certamen contará con 30 equipos de diversas categorías y estará respaldado por diferentes funcionarios públicos, patrocinadores y difusores de la actividad deportiva. El objetivo principal del Torneo de Verano de Voleibol 2026 es promover el deporte entre los niños, jóvenes y adultos rocaportenses.

Por otro lado, al encuentro inaugural también acudieron delegados de diferentes organismos públicos como: Marco Antonio Vargas, director del Instituto Municipal del Deporte de Puerto Peñasco, Gloria Trejo Reyes, presidenta de la Liga Municipal de Voleibol, y Ofelia Castro de Verdugo, presidenta de DIF municipal, entre otros.