Cabo Verde da la sorpresa del Mundial; empate histórico ante España. (Jornada de martes 16 de junio)

La Copa del Mundo 2026 registró este lunes una de sus primeras grandes sorpresas luego de que Cabo Verde debutara con un empate sin goles frente a España, resultado que le permitió sumar un valioso punto y escribir una página histórica en su primera presentación dentro del Grupo H.

A pesar del dominio territorial y las constantes aproximaciones del conjunto español, considerado uno de los principales aspirantes al título, la escuadra africana mostró orden defensivo, disciplina táctica y gran determinación para mantener su arco en cero durante los 90 minutos y frustrar las aspiraciones de la Roja.

La jornada también dejó otros resultados equilibrados en distintos sectores del torneo. Bélgica y Egipto repartieron unidades tras empatar 1-1, mientras que Arabia Saudita y Uruguay firmaron el mismo marcador. Por su parte, Irán y Nueva Zelanda protagonizaron uno de los encuentros más emocionantes del día al igualar 2-2 en un duelo lleno de intensidad.

La actividad mundialista continuará este martes 16 de junio con cuatro compromisos correspondientes a la fase de grupos, donde las miradas estarán puestas en el estreno de dos de las selecciones más esperadas del certamen: Francia y la vigente campeona del mundo, Argentina, que buscarán comenzar con paso firme su camino hacia la siguiente ronda.

Con resultados inesperados desde las primeras jornadas, el Mundial 2026 comienza a demostrar que ningún rival puede darse por vencido antes de tiempo, dejando claro que las sorpresas serán una constante en la máxima fiesta del futbol internacional.

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Redacción
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