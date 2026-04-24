Plantean crear Secretaría de Minería en Sonora para fortalecer el sector

La diputada local y presidenta de la Comisión de Minería, Iris Sánchez Chiu señaló que busca retomar la propuesta para la creación de una Secretaría de Minería en Sonora.

Explicó que el planteamiento ya estaba listo para ser presentado ante el pleno del Poder Legislativo, incluso con la convocatoria al gremio minero, sin embargo, ante la incertidumbre por un posible cambio de sede legislativa y la falta de condiciones legales para sesionar, tomó la determinación de hacer la propuesta en sesiones futuras.

“Yo ya tenía convocado a todo el sector minero, ellos son testigos, pero al no haber certeza de las condiciones para sesionar, opté por cancelar y retirar la iniciativa para presentarla en otra ocasión”, detalló.

Sánchez Chiu adelantó que la iniciativa será presentada nuevamente en cuanto se definan lascondiciones idóneas, ya que existe interés y respaldo por parte del sector minero, el cual, ha manifestado su entusiasmo ante la propuesta.

La iniciativa contempla la creación de una Secretaría de Minería dentro de la estructura del Gobierno del Estado, con el objetivo de sustituir el esquema actual que únicamente cuenta con una dirección general, considerada insuficiente para atender la relevancia de esta actividad económica.

En ese sentido, recordó que Sonora es el estado con mayor actividad minera en el país, por lo que resulta incongruente que otras entidades con menor producción cuenten con organismos más robustos, como subsecretarías o institutos especializados en geología y minería.

“Actualmente solo tenemos una dirección general con recursos limitados, lo cual no corresponde a la importancia del sector minero en Sonora”, subrayó.

La legisladora local, manifestó que entre los beneficios de la nueva Secretaría, permitiría ampliar facultades, mejorar la coordinación con instancias federales, atraer inversión, impulsar la promoción del estado y brindar mayor apoyo al desarrollo del sector minero en la entidad.

Reiteró que el objetivo es consolidar a Sonora como un referente nacional e internacional en minería, mediante una estructura gubernamental acorde a su potencial y necesidades actuales.