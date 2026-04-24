Aumenta a 16.7% superficie con falta de lluvias y sequía en Sonora, lejos del nivel crítico de 2025

En un mes, la superficie en anormalmente seca y en sequía de Sonora incrementó 16.7%, de acuerdo con el Monitor de Sequía de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), hasta su reporte emitido el 15 de abril aunque todavía está lejos de los niveles críticos del año pasado.

Según el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), hasta el 15 de marzo el 93.4% del territorio en la entidad se encontraba sin afectación; un mes después, esta cifra descendió a 76.7%.

Mientras que el 18% del área se encuentra anormalmente seco, 5% presenta sequía moderada y 0.3% sequía severa, concentrándose estas dos últimas en gran parte del noreste del estado, en ocho municipios.

Previo a este reporte, el del 31 de marzo indicaba que en Sonora había seis municipios con sequía, cuatro en condición moderada y dos en severa, sumándose dos más a esta última en tan solo 15 días.

Un año antes, el 15 de abril de 2025, la entidad se encontraba en un estado crítico, donde el 100% de la entidad tenía afectación, concentrándose los valores más altos entre sequía extrema y la excepcional.

En ese entonces, el 0.3% del territorio sonorense se encontraba en sequía moderada y 2.0% en severa, concentrados en la frontera con Baja California, mientras que el resto, 60.8%, presentaba extrema y 36.9% excepcional, mayormente al sureste.

En ese periodo, de los 72 municipios, 42 se encontraban en sequía excepcional y 30 en sequía extrema, mientras que en este 2026 ningún municipio se encuentra en esas condiciones.

Aunque el panorama actual muestra un deterioro en comparación con semanas recientes, las condiciones distan aún del escenario crítico registrado el año anterior, manteniéndose la posibilidad de recuperación si se presentan precipitaciones en los próximos meses.