Presunto responsable en el caso de sueros vitaminados obtiene amparo en Sonora

En relación con la investigación sobre el caso de la aplicación de sueros vitaminados que dejó ocho víctimas fatales en Hermosillo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) dio a conocer que en el ámbito procesal el probable responsable solicitó un amparo, mismo que le fue otorgado por Ramón Sotelo Rincón, Juez Décimo de Distrito en Sonora.

La dependencia estatal señaló que fue notificada sobre este tema el pasado 9 de abril y está a la espera de la audiencia incidental que se llevará a cabo el 24 de abril.

Apuntó que en dicha audiencia el Juez Federal resolverá lo procedente para que pueda ser llevado ante el juzgado del fuero común que lo requiere por homicidio por mala praxis médica.

Sobre las investigaciones, la dependencia estatal aseguró que cuenta con avances relevantes y reconoce el respaldo del Gobierno Federal.

La Fiscalía de Sonora indicó que las muestras de medicamentos, soluciones intravenosas e insumos médicos asegurados fueron remitidas a la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (Ccayac), laboratorio nacional de referencia de la Cofepris, así como al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición.

Detalló que en estos se llevarán a cabo análisis especializados de carácter químico, toxicológico e histopatológico, quedando a la espera de que los resultados se remitan a la brevedad.

Paralelamente, la Fiscalía continúa con la integración de las carpetas de investigación y obtuvo autorización judicial para el embargo precautorio de bienes del probable responsable, entre los que se encuentran 16 vehículos y siete propiedades.

Así mismo, se realizaron las diligencias ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para el levantamiento del secreto bancario y la inmovilización de cuentas para garantizar la reparación del daño.

Para finalizar, recordó que en coordinación con autoridades sanitarias, la Cofepris y la Secretaría de Salud en Sonora realizaron la verificación de 24 establecimientos con características similares, sin que guarden relación con los hechos investigados, aunque como medida preventiva, se determinaron seis suspensiones de dichos establecimientos.