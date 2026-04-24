Sonora lanza agenda turística de mayo con eventos hasta en 12 municipios: Turismo

Con la participación de municipios, organizadores y autoridades, el Gobierno de Sonora presentó la agenda de actividades turísticas correspondientes al mes de mayo, la cual contempla eventos culturales, deportivos y festividades en distintas regiones del estado.

El secretario de Economía y Turismo, Roberto Gradillas Pineda, informó que estas actividades se desarrollarán en alrededor de 10 a 12 municipios, como parte de una estrategia permanente de promoción que se realiza mes con mes, con el objetivo de posicionar a Sonora como un destino atractivo a nivel nacional e internacional.

Explicó que el turismo representa una actividad económica transversal, ya que impacta directamente en distintos sectores, desde el transporte y hospedaje, hasta el comercio local y la prestación de servicios.

“El turismo es una actividad económica transversal. Una persona desde que llega, donde come, donde duerme, el servicio que utiliza y el evento al que asiste, genera beneficios en muchas áreas en muy corto plazo”, señaló.

En ese sentido, destacó que los eventos generan una derrama económica inmediata en las comunidades, a diferencia de otras actividades productivas cuyos beneficios pueden tardar más tiempo en reflejarse, lo que permite una distribución más amplia de los ingresos entre distintos actores económicos.

Asimismo, confirmó la participación de Sonora en el Tianguis Turístico de México, considerado el evento más importante del sector en el país, donde se promoverán los 72 municipios y se buscará consolidar alianzas con turoperadores, así como obtener reconocimientos por proyectos desarrollados en la entidad.

“Vamos a promover Sonora y estamos compitiendo por algunos reconocimientos nacionales. El año pasado recibimos el premio al proyecto de turismo sustentable más importante de México”, recordó.

En relación con el impulso a nuevos Pueblos Mágicos, indicó que el estado continúa trabajando con municipios que cuentan con vocación turística, a la espera de que la federación emita la convocatoria correspondiente para presentar sus propuestas.

Detalló que localidades con riqueza histórica y cultural ya se preparan para cumplir con los requisitos, con el respaldo del gobierno estatal.

Por otra parte, el funcionario subrayó que, además de la promoción turística, se mantiene un enfoque en la profesionalización del sector y de actividades recreativas como el senderismo, del cual ya existe una propuesta en el congreso del estado, a través de la capacitación de prestadores de servicios y la mejora continua de la experiencia del visitante.

Asimismo, también destacó que Sonora ha logrado posicionarse por la calidad en la atención turística, lo que se refleja en evaluaciones recientes sobre la experiencia del pasajero en el aeropuerto internacional del estado, el cual ha sido reconocido a nivel Latinoamérica dentro de su categoría.

“El turista que vive una buena experiencia quiere regresar, y eso es lo que estamos construyendo en Sonora”, concluyó.

El funcionario reiteró que la estrategia del Gobierno del Estado se mantiene enfocada en consolidar a Sonora como un destino competitivo, combinando promoción, infraestructura y capacitación, con el objetivo de generar desarrollo económico sostenible y fortalecer la experiencia turística en cada región de la entidad