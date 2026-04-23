Uber y Uber Eats se declaran listos para el Mundial 2026 en México

La plataforma presenta nuevas herramientas de movilidad, seguridad y delivery para atender la alta demanda de usuarios locales y turistas durante la justa mundialista

Por Christian Zarazúa

A menos 50 días del arranque del Copa Mundial de la FIFA 2026, Uber Technologies Inc. y Uber Eats dejaron claro que están listas para enfrentar uno de los eventos de mayor demanda en la historia reciente del país, apostando por soluciones tecnológicas que integran movilidad, seguridad y acceso a productos desde una sola aplicación.

Como parte de esta estrategia, la compañía anunció innovaciones enfocadas en mejorar la experiencia de millones de usuarios, desde su llegada a México hasta su traslado a estadios, fan fests y puntos turísticos, así como en el acceso a alimentos y artículos esenciales durante su estancia.

Uno de los ejes principales será la implementación de las llamadas “Zonas Uber”, espacios estratégicos para ascenso y descenso en puntos de alta afluencia, que buscan ordenar la movilidad durante los días de partido. A esto se suman opciones como Uber XXL, para grupos grandes; Uber Reserve, que permite programar viajes con anticipación; y Uber Taxi, en alianza con servicios locales, ampliando así la oferta de transporte en ciudades sede.

De acuerdo con un estudio realizado junto a The Competitive Intelligence Unit, siete de cada diez usuarios consideran que Uber será un aliado clave para moverse durante el Mundial, mientras que la mitad de los encuestados afirmó que las aplicaciones de movilidad son su principal opción de traslado desde aeropuertos.

En materia de seguridad, Uber reforzará su tecnología con la activación automática del código PIN en todos los viajes dentro de ciudades sede, además de lanzar la función PIN Personal, que permitirá a los usuarios utilizar una misma clave en cada traslado. Estas medidas estarán acompañadas de soporte en múltiples idiomas y coordinación con autoridades para atender la alta afluencia de visitantes.

Por su parte, Uber Eats también se declara listo para el Mundial con una expansión en su oferta. La plataforma integró a OXXO en más de 70 ciudades, con miles de productos disponibles, y ahora permitirá adquirir membresías de Costco directamente desde la aplicación.

Además, se relanzaron funciones como Pedidos para Llevar, Pedidos Grupales y nuevas dinámicas como “Ofertas Relámpago”, que activarán promociones en tiempo real durante los partidos. También destaca la alianza con OpenTable, mediante la cual los usuarios podrán reservar mesas en restaurantes desde la app con la función “Sal a Comer”.

Los datos del estudio revelan incluso que el 51% de los usuarios consideraría no asistir a los estadios si no existieran plataformas como Uber, lo que refuerza su papel como pieza clave en la logística del evento.

Con estas acciones, Uber y Uber Eats buscan consolidarse como un soporte esencial para el Mundial 2026 en México, integrando en una sola plataforma la forma en que las personas se mueven, comen y resuelven sus necesidades durante el evento deportivo más importante del planeta.