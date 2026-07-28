Ampliarán el bulevar Josefa en Puerto Peñasco

La obra pública pretende hacer una mejor conexión entre los sectores norte y noroeste de la ciudad portuaria.

El Gobierno Municipal planea la aplicación del bulevar Josefa Ortiz en Puerto Peñasco. La vialidad recibiría una inversión superior a los 800,000 pesos. El proyecto crearía una conexión más eficiente entre los sectores norte y noroeste del municipio. Por ellos, las autoridades ya realizan las gestiones para reunir el presupuesto necesario.

Desde Ordenamiento Urbano, Ecología, Obras y Servicios Públicos explicaron que los primeros trabajos ya fueron concluidos con la apertura y delimitación del nuevo tramo. Ahora, la siguiente etapa contempla modificar la infraestructura vial en el cruce con los bulevares Samuel Ocaña y Benito Juárez.

El organismo público detalló que la pavimentación del nuevo acceso se contempla para una fase posterior, prevista para 2027. Una vez terminada la obra, el bulevar facilitará el desplazamiento entre el antiguo aeropuerto y diversas colonias. Esto mejorará la movilidad de quienes diariamente transitan por esa zona de la ciudad costera.