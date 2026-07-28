Lluvias en Sonora dejan árboles, cables y postes caídos; Hermosillo concentró el mayor número de incidentes

Las lluvias registradas en distintas regiones de Sonora provocaron caídas de árboles, cables y postes, así como cortos circuitos y crecimiento de arroyos, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.
De acuerdo con el reporte oficial, con corte a las 21:00 horas, las autoridades no tenían registro de personas lesionadas o fallecidas como consecuencia de las precipitaciones.
URES REGISTRA 75 MILÍMETROS DE LLUVIA
El municipio con la mayor precipitación acumulada fue Ures, con 75 milímetros, seguido de Bacanora, con 65 milímetros; Huépac, con 52 milímetros, y San Javier, con 50 milímetros.
En Hermosillo se registraron 29.2 milímetros de lluvia, mientras que Ónavas acumuló 29 milímetros y San Miguel de Horcasitas reportó 22.3 milímetros.
También hubo precipitaciones en Cananea, Agua Prieta, Pitiquito, Nacozari de García, Fronteras, Divisaderos, Magdalena, Suaqui Grande, Quiriego, Rosario y Arizpe. Al momento del corte, no se contaba con el acumulado oficial en esos municipios.
LLUVIAS DEJAN 73 REPORTES DE AFECTACIONES
Protección Civil estatal contabilizó 73 incidentes relacionados con las lluvias en Sonora:
- 23 caídas de cables.
- 21 árboles derribados.
- 19 cortos circuitos.
- Seis postes caídos.
- Cuatro arroyos con crecimiento o desbordamiento.
Hermosillo concentró la mayor cantidad de reportes, con ocho cortos circuitos, nueve cables caídos, ocho árboles derribados, cinco postes caídos y un arroyo con crecimiento.
En Cajeme se atendieron seis cortos circuitos, 11 caídas de cables, seis árboles derribados y un poste caído.
Nogales reportó cinco cortos circuitos, dos cables caídos y siete árboles derribados. También se registró la caída de un cable en Bácum, además del crecimiento de arroyos en Bacanora, Ures y Yécora.
Captan efecto microburst en hotel de Sonora durante tormenta extrema
El fenómeno, también conocido como microrráfaga, causó afectaciones en el Hotel San Ángel de Hermosíllo, donde se registró una ráfaga descendente de viento, conocida como microburst, que provocó destrozos en el inmueble y sus alrededores en cuestión de segundos.