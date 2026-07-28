Playas de Sonora están listas para vacacionistas

La Secretaría de Salud Pública (SSP), informó a la población que las playas monitoreadas en el estado se encuentran en condiciones sanitarias adecuadas para que las familias disfruten de este periodo vacacional con tranquilidad.

Como parte de sus acciones permanentes, la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coesprisson) realizó la toma de muestras de agua de mar en 13 playas de seis municipios de la entidad.

Estas muestras fueron analizadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública para verificar que cumplan con los criterios de calidad establecidos para uso recreativo.

Los resultados confirmaron que todas las playas monitoreadas cumplen con la normatividad sanitaria vigente, por lo que son aptas para uso recreativo y están listas para recibir a las y los visitantes durante la temporada vacacional.

Estas acciones forman parte del compromiso de la SSP de vigilar de manera permanente la calidad del agua en los principales destinos de playa, con el objetivo de proteger la salud de la población y brindar certeza a quienes eligen disfrutar de las costas sonorenses.

La SSP invita a las y los vacacionistas a contribuir al cuidado de estos espacios, depositando la basura en los lugares destinados para ello, respetando el entorno natural y atendiendo las recomendaciones de las autoridades, para que todas y todos puedan disfrutar de unas vacaciones seguras y de playas limpias.