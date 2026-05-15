Abrirá Museo Regional de Sonora calabozos históricos por el Día Internacional de los Museos

El Museo Regional de Sonora abrirá al público los calabozos históricos de la antigua penitenciaría de Hermosillo los días 16 y 17 de mayo, como parte de las actividades por el Día Internacional de los Museos. Esta efeméride, establecida en 1977 y celebrada cada 18 de mayo, contará este año con el lema “Museos uniendo un mundo dividido”, sumándose a los esfuerzos de la red del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La directora del recinto, Martha Olivia Solís Zataraín, informó que las visitas se realizarán de 10:00 a 16:00 horas y permitirán a los asistentes recorrer patios, celdas, el paredón y áreas administrativas del inmueble. En estos espacios, donde más de 800 presos cumplieron condenas entre 1908 y 1979, se ofrecerán recorridos guiados que profundizan en la historia de la conformación, construcción y desarrollo del edificio, así como en los personajes ilustres y las actividades que ahí se desarrollaron.

“Tenemos una exposición sobre la historia de todo el edificio, desde su construcción por Arthur Wrotnowski, el desarrollo de su función penitenciaria y su transformación en museo. Finalmente, invitaremos a la gente a descender a las celdas de castigo, que son dos espacios con dimensiones ligeramente mayores a las celdas individuales, estamos invitando a todas las personas, pues, para que vengan en ropa cómoda”, explicó la directora.

La funcionaria agregó que también se contará con una variada oferta cultural que incluye la exposición temporal sobre la Misión de Cocóspera y la muestra Mujeres al hilo, integrada por bordados de trabajadoras del INAH. Asimismo, el programa contempla las exhibiciones Códices de México y Entre cantos, sangre y tierra, sobre mujeres de pueblos indígenas de Sonora, las cuales concluyen su periodo de presentación este mes. Para las infancias y adolescencias, se sumó el Programa Nidos de Lectura con actividades lúdicas sobre patrimonio y literatura clásica.

Para cerrar el mes de mayo, se impartirán talleres relacionados con el patrimonio edificado de misiones yaquis y el armado de postales 3D del edificio. Martha Olivia Solís recordó que el año pasado acudieron más de 2 mil 300 personas en un solo día, por lo que en esta ocasión se decidió ampliar la actividad a dos jornadas, con el objetivo de ofrecer una experiencia más cómoda y gratuita a los visitantes.

Para mayores informes, el museo pone a disposición el teléfono 662 217 2714 y el correo electrónico museo.son@inah.gob.mx.